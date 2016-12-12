Гамшик: «Наполи» не боится никого в 1/8 финала ЛЧ, даже «Реал» с Роналду»

Хавбек «Наполи» Марек Гамшик подчеркнул, что «адзурри» по силам справиться с любым соперником в 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка первого этапа плей-офф состоится сегодня в Ньоне и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Если честно, я не испытываю страха ни перед одной из команд. Мы не будем бояться, даже если нам достанутся Криштиану Роналду и «Реал». Если будем играть с таким же настроем, как в прошедший уик-энд с «Кальяри», то нам по силам победить любую команду», – сказал Гамшик.