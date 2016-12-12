Лам надеется, что «Баварии» достанется «Лестер» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Защитник и капитан «Баварии» Филипп Лам подчеркнул, что не желает видеть «Барселону» в соперниках мюнхенцев в 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка плей-офф турнира начнется сегодня в 14:00 по московскому времени. Помимо сине-гранатовых, баварцы могут встретиться с «Лестером», «Монако», «Боруссией» Д, «Ювентусом», «Арсеналом» и «Наполи».

«Нет никакого желания попасть на «Барселону» в 1/8 финала. Интересно было бы встретиться с «Лестером». Кроме того, я никогда не был в Монако», – сказал Лам.