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    Гончаренко расторг контракт с «Уфой»

    «Уфа» объявила о расторжении договора по обоюдному согласию с главным тренером Виктором Гончаренко. Напомним, что 39-летний специалист, по заверениям многих СМИ, в ближайшее время возглавит ЦСКА, который недавно покинул Леонид Слуцкий.

    Белорус занимал пост рулевого уфимцев с лета нынешнего года. Ранее он входил в тренерский штаб армейского клуба.

    Источник: ФК «Уфа»

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    12.12.2016 12:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +157

      MarkinInOcean 12 декабря 2016, 13:40

      Под руководством Гончаренко Уфа очень смело себя проявила, до еврокубковой зоны всего 3 очка! Посмотрим как Виктор покажет себя в ЦСКА, ведь состав у армейцев посильнее, вот только скамейка коротковата!

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset 12 декабря 2016, 13:11

      Обидно за Уфу. Но нам нужен тренер, у которого кроме удачи еще что-то будет. Ждем в ЦСКА!

      1
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 12 декабря 2016, 13:03

      И года не проработал. Жаль уфимцев. Хорощая добротная команда. Особенно можно выделить вратаря Лунева - просто открытие сезона!

      2
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 12 декабря 2016, 13:02

      удачи!

      0
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