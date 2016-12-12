Гончаренко расторг контракт с «Уфой»

«Уфа» объявила о расторжении договора по обоюдному согласию с главным тренером Виктором Гончаренко. Напомним, что 39-летний специалист, по заверениям многих СМИ, в ближайшее время возглавит ЦСКА, который недавно покинул Леонид Слуцкий.

Белорус занимал пост рулевого уфимцев с лета нынешнего года. Ранее он входил в тренерский штаб армейского клуба.