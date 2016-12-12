Конте удивлен возможным снятием очков с «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте удивлен сообщениями о возможном снятии очков с команды после игры с «Манчестер Сити».

«Вы шутите? Не понимаю, почему мы должны быть наказаны за ситуацию, в которой не являемся виновниками? Я отказываюсь понимать это. Мои игроки старались сохранять спокойствие. Мы пытаемся сделать нашу игру лучше во всех аспектах. Необходимо быть справедливыми и четко разграничивать ситуации, когда виновата одна команда или обе.

В каждой игре на поле все 90 минут идет борьба, однако она заканчивается с финальным свистком арбитра. Я не знаю, что произошло в прошлом, но вижу, что происходит сейчас. Мои игроки старались сохранять спокойствие, насколько это было возможно», – сказал Конте.

Напомним, матч с «Манчестер Сити» закончился потасовкой, последовавшей за грубым фолом Серхио Агуэро на Давиде Луисе.