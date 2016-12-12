Маркевич: «Если «Шахтер» победит «Динамо», то чемпионат закончится»

Глава комитета национальных сборных Федерации футбола Украины Мирон Маркевич ожидает яркого футбола в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Шахтером», который состоится в понедельник, 12 декабря.

«Сейчас «Шахтер» – сильнейшая команда в Украине, так как имеет стабильный состав. «Динамо» претерпело серьезные изменения, ушли много игроков, но думаю, что игра будет интересной. Если «Шахтер» победит, то чемпионат закончится», – сказал Маркевич в эфире телеканала «Футбол 1».

После 17 туров украинского чемпионата «Шахтер» опережают «Динамо» в турнирной таблице на 10 очков.