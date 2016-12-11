Серия А. Хет-трик Мертенса помог «Наполи» разгромить «Кальяри»

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Наполи» на выезде забил пять безответных мячей в ворота «Кальяри». Хет-трик в составе гостей оформил Дрис Мертенс, еще по голу на свой счет записали Марек Гамшик и Петр Зелински.

Победа позволила неаполитанцам набрать 31 очко и подняться на четвертую строчку в турнирной таблице. Хозяева остались двеннадцатыми.

Чемпионат Италии. Серия А. 16-й тур

Кальяри – Наполи – 0:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Мертенс, 34; 0:2 – Гамшик, 45; 0:3 – Зелински, 51; 0:4 – Мертенс, 69; 0:5 – Мертенес, 72.

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