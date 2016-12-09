«Шапекоэнсе» добавил звезды на эмблему клуба, одну — в память о погибших

«Шапекоэнсе» внес изменения в эмблему клуба. Как сообщает официальный сайт бразильцев, на ней появились две звезды. Первая – в честь победы в Южноамериканском кубке-2016, вторая – в память о погибших в авиакатастрофе футболистах и сотрудниках клуба.

Напомним, что 28 ноября самолет, на борту которого находились игроки и сотрудники «Шапекоэнсе», потерпел крушение, в результате которого погиб 71 человек. Бразильская команда летела в Колумбию для участия в первом финальном матче Южноамериканского кубка с «Атлетико Насьональ». Впоследствии было принято решение признать «Шапекоэнсе» победителем турнира.