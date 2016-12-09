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    В развитие набережной у «Казань-Арены» к ЧМ-2018 вложат около одного миллиарда

    Пул инвесторов вложит около одного миллиарда рублей в развитие набережной у стадиона «Казань-Арена» к чемпионату мира в 2018 году. Об этом сообщил директор стадиона Радик Миннахметов.

    «Хотим получить зеленую набережную к Кубку конфедераций, второй этап – летом 2017 года мы должны получить спортивные площадки, хотим запустить речной трамвайчик, открыть смотровую башню. У нас основная задача – к чемпионату мира 2018 года второй этап завершить. Объем инвестиций – до одного миллиарда рублей либо чуть больше миллиарда. Будет пул инвесторов, такой проект одному инвестору сложно вытягивать», – сказал Миннахметов.

    Напомним, что Казань примет три матча группового этапа и полуфинал Кубка конфедераций-2017, а также четыре игры групповой стадии, встречу 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.

    Источник: ТАСС

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    09.12.2016 14:53
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 9 декабря 2016, 16:57

      ...Казань-красивый город...бывал там редко,но после Универсиады город заметно преобразился !..

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