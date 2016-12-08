Колотовкин: «Конфликт с болельщиками? Я за Слуцкого»

Бывший защитник ЦСКА Сергей Колотовкин прокомментировал ситуацию после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:3). Напомним, экс-главный тренер армейцев Леонид Слуцкий вступил в перепалку с болельщиками, которая попала на видео.

Вероятно, Слуцкий отреагировал подобным образом, потому что сдали нервы. Я понимаю его как человека. Он всегда был спокойным и деликатным. За семь лет многое было: под его руководством команда неоднократно становилась чемпионом, завоевывала разные награды. Может быть, просто стало обидно. Не могу сказать, что он не прав. Наверное, если бы у меня возникла похожая ситуация, я поступил бы так же. Мы должны воспитывать болельщиков. Помню, как однажды команда проиграла, и Леонид лично извинялся перед фанатами. Я за Слуцкого!» – сказал Колотовкин.