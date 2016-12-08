Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Колотовкин: «Конфликт с болельщиками? Я за Слуцкого»

8 декабря 2016, 18:51
3

Бывший защитник ЦСКА Сергей Колотовкин прокомментировал ситуацию после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:3). Напомним, экс-главный тренер армейцев Леонид Слуцкий вступил в перепалку с болельщиками, которая попала на видео.

Вероятно, Слуцкий отреагировал подобным образом, потому что сдали нервы. Я понимаю его как человека. Он всегда был спокойным и деликатным. За семь лет многое было: под его руководством команда неоднократно становилась чемпионом, завоевывала разные награды. Может быть, просто стало обидно. Не могу сказать, что он не прав. Наверное, если бы у меня возникла похожая ситуация, я поступил бы так же. Мы должны воспитывать болельщиков. Помню, как однажды команда проиграла, и Леонид лично извинялся перед фанатами. Я за Слуцкого!» – сказал Колотовкин.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ЦСКА Колотовкин Сергей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Миша00
1481214750
а кого вы там воспитывать собрались? это английские болельщики. хватит все из наших делать монстров. Слуцкий хотел выяснить отношения с местными. так что надо говорить об английском бескультурье, а не "нам надо болельщиков воспитывать". этим должен Тоттенхем заниматься
Ответить
acer2003
1481214809
Ни когда не считал Слуцкого "большим"тренером,впрочем не мне судить... Но ушёл он на минорной ноте и болельщики долго будут это помнить.
Ответить
kara-mba
1481216686
Некоторым болелам неплохо было бы запретить ходить на матчи ЦСКА или же после завершения карьеры в клубе тренеру просто дать кому-нибудь из них в рыло. Отблагодарить, так сказать, за всю мерзость...
Ответить
Главные новости
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
21:15
Фото41-летний Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы
21:00
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
20:40
5
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
7
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
2
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
2
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
4
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
15
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Все новости
Все новости
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Платини назвал Сафонова «решетом»
Вчера, 21:57
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
Вчера, 15:45
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
Вчера, 15:15
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
Вчера, 10:02
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
Вчера, 09:16
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
Вчера, 08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
Вчера, 08:15
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
Вчера, 00:12
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+