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    «Зениту» предстоит вложить в «Крестовский» 500-600 миллионов рублей

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, питерскому «Зениту» предстоит вложить дополнительные средства в стадион «Крестовский» после завершения строительства арены. По словам Албина, эта сумма составит 500-600 миллионов рублей.

    «По приспособлению под спортивное использование есть лимиты, есть техническое задание, пока нет проекта. Как только будет, будет окончательная цифра, но это не космические цифры. В пределах 500-600 миллионов рублей», – сказал Албин.

    Кроме этого, футбольный клуб должен будет обеспечить стадион спортивно-медицинским оборудованием и организацией объектами общественного питания.

    Источник: ТАСС

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    08.12.2016 14:43
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2293

      kvm 8 декабря 2016, 22:44

      слюнтяев жжёт

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 8 декабря 2016, 22:17

      я бы сказал не зениту придется вложиться , а опять бабушкам пенсионеркам которые платят за газ!!! за такое бабло можно было штук 10-12 построить стадионов

      -1
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      Рейтинг: +6913

      батог 8 декабря 2016, 18:12

      Что? Опять? Да когда же этот рот порвется?

      1
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 8 декабря 2016, 18:10

      Что не все деньги ещё рас..разворовали? Когда вы уже захлебнётесь в своём бабле?

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 8 декабря 2016, 17:33

      В декабре сдадут в эксплуатацию , как заявил Мудко , а там делов ещё , на СУЩИЕ КОПЕЙКИ-500-600 миллионов рублей, как заявил вице-губернатор-какая-то мелочь Да , распил ещё продолжится и стройка НИКОГДА не закончится .Точно в книгу РЕКОРДОВ ГИННЕСА будет занесён

      0
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      Рейтинг: +60

      Shaft 8 декабря 2016, 17:12

      У некоторых клубов такого бюджета на сезон нет, а им надо просто в стадион вложить. Прекрасно. Не забудьте путену помолиться за такие дела

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 8 декабря 2016, 16:51

      А еще один рубль внести. Что Албин про него молчит.

      1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 8 декабря 2016, 16:23

      короче этот проект так и будет финансы с бюджета вытягивать

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > alll-1 8 декабря 2016, 17:16

      Конечно. Свои деньги они вкладывают в недвижимость в Европе и США. Нашел дураков.

      1
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      Рейтинг: +272

      Inks 8 декабря 2016, 15:57

      зато прибыль будет клубу идти!

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 8 декабря 2016, 15:53

      Сумма-то не маленькая...

      1
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