Комитет по строительству Санкт-Петербурга требует взыскать 3,7 миллиарда с экс-подрядчика «Зенит-Арены»

Комитет по строительству Санкт-Петербурга подал четыре иска к компании «Инжтрансстрой-СПб» на общую сумму 3,7 миллиарда рублей, сообщает «Фонтанка».

Сообщается, что иски поданы 6 декабря. Третьим лицом выступает банк ВТБ, гарантировавший исполнение обязательств «Инжтрансстроем-СПб».

Напомним, 26 июля этого года был расторгнут контракт на строительство стадиона с «Инжтрансстроем-СПб». Стоимость соглашения составляла 9,1 миллиарда рублей.