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    Комитет по строительству Санкт-Петербурга требует взыскать 3,7 миллиарда с экс-подрядчика «Зенит-Арены»

    Комитет по строительству Санкт-Петербурга подал четыре иска к компании «Инжтрансстрой-СПб» на общую сумму 3,7 миллиарда рублей, сообщает «Фонтанка».

    Сообщается, что иски поданы 6 декабря. Третьим лицом выступает банк ВТБ, гарантировавший исполнение обязательств «Инжтрансстроем-СПб».

    Напомним, 26 июля этого года был расторгнут контракт на строительство стадиона с «Инжтрансстроем-СПб». Стоимость соглашения составляла 9,1 миллиарда рублей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2016 13:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 14 декабря 2016, 18:58

      Надо все деньги чтобы вернули за такую х... построенную за такие бешеные деньги.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 8 декабря 2016, 16:41

      Скорее всего из активов этого подрядчика, осталось только два стула и печать. Все давно вывели, время им для этого дали. Иск, так для понтов, народу пыль в глаза пустить.

      1
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      Рейтинг: +2113

      prtcs 8 декабря 2016, 15:33

      ДОЖДЕТЕСЬ......

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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 8 декабря 2016, 14:57

      Интересно сколько на самом деле украдена из вложенных денег я думаю если брать в процентном соотношение эти цифры многих бы порозили

      2
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Daxa 09 8 декабря 2016, 16:01

      Ты бы русский подучил...

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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 > Bivaliy67 8 декабря 2016, 16:43

      Ты бы лесом шёл лосяра грамотныи

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 8 декабря 2016, 13:42

      Гы, опомнились, понимаешь, когда припекло))

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