Скаут «Арсенала»: «В России есть игроки, которые могли бы выступать в АПЛ»

Скаут лондонского «Арсенала» Павел Кучеров рассказал, кто из футболистов российской Премьер-лиги мог бы заиграть в АПЛ. По его словам, эти игроки выступают за «Зенит» и «Спартак».

– Кто же игрок уровня «Арсенала» из футболистов, выступающих в России?

– В России есть ребята, которые могли бы заиграть там. Вопрос в том, хотят ли этого сами футболисты и имеют ли они подходящий менталитет.

– И все же – кто?

– Один-двое.

– Кто?

– Один футболист в «Зените» и, может быть, один в «Спартаке».

– Дзюба – точно.

– Ну да. Хотя в «Арсенале» есть и вторая команда… Повторюсь – все зависит от менталитета и профессионализма. Готов ли он бороться за место в составе?

– Павел, Дзюба загрызет зубами всех ваших форвардов.

– Серьезно?

– Он их просто разорвет.

– В раздевалке или на поле? Ну, жалко, что никто из футболистов сборной России не смог этого показать на чемпионате Европы. Тогда бы все вопросы отпали.