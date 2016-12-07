Боккетти интересуются «Бешикташ», «Галатасарай» и клубы из России и Италии

Агент защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти Андреа Д’Амико рассказал о переговорах своего клиента с московским клубом, а также об интересе со стороны других команд.

«Сальваторе очень важен для «Спартака», и переговоры идут активно. Я думаю, что клубу было бы трудно его заменить, поскольку него есть опыт, он хорошо говорит по-русски.

Остаться в Москве – приоритет. Однако в его услугах заинтересованы «Бешикташ», «Галатарасай», а также клубы из России и Италии», – приводит слова Д’Амико ITASportPress.

Ранее сообщалось, что к Боккетти проявляет интерес «Зенит», готовый предложить контракт на 2,5 года с зарплатой в 2 миллиона евро за сезон.