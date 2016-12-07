Алдонин: «Думаю, в противостоянии с ЦСКА «Тоттенхэм» добьется победы»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился прогнозом на исход матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором армейцы встретятся с «Тоттенхэмом».

«Вряд ли отставка Слуцкого кардинальным образом отразится на результате матча с «Тоттенхэмом», так как такая информация давно витала в воздухе. Наверняка, тренер и клуб поблагодарили друг друга за плодотворную работу.

Но англичане сейчас в полном порядке и армейцам будет очень сложно что-то противопоставить, тем более – на выезде.

Несмотря на то, что последние встречи в чемпионате России ЦСКА провели хорошо, мы все понимаем, что матчи Лиги чемпионов – совсем другой уровень. Думаю, в этом противостоянии «Тоттенхэм» добьется победы», — сказал Алдонин.

Напомним, имеющий четыре балла «Тоттенхэм» и набравший три очка ЦСКА разыграют путевку в плей-офф Лиги Европы. Матч начнется в 22:45 по московскому времени.