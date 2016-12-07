Гусев: «Российские команды не способны играть с европейскими грандами в атакующий футбол»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев отметил, что сомневается в победе армейцев над «Тоттенхэмом». Сегодня команды проведут заключительный матч групповой стадии Лиги чемпионов.

«Я не думаю, что в сегодняшнем матче у игроков ЦСКА будет какая-либо дополнительная мотивация в связи с уходом Слуцкого. В составе красно-синих собраны профессионалы, поэтому даже без объявления Леонида Викторовича настрой у армейцев был бы таким же. Конечно, Слуцкому хочется хлопнуть дверью, но другой вопрос — получится ли это у команды. В игре с «Тоттенхэмом» красно-синие будут действовать от обороны. Увы, на сегодняшний день российские команды не способны играть с европейскими грандами в атакующий футбол. Так что, мне кажется, сегодня ЦСКА сыграет со «шпорами» вничью — 1:1», – заявил Гусев.