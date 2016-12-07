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Мутко доволен выходом «Ростова» в плей-офф Лиги Европы

7 декабря 2016, 11:55
12

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко оценил выступление «Ростова» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Ростов» впервые играет в группе Лиги чемпионов, занимает третье место в непростой группе, где играют гранды мирового футбола «Бавария» и «Атлетико», ПСВ хорошая команда. «Ростов» обыграл «Баварию», идет на третьем месте, и это заслуженно, очень достойный результат.

Хороший матч, хорошее событие, ребята решили задачу и вышли в весеннюю стадию Лиги Европы. Думаю, что для любого клуба, который первый раз стартует в европейских кубках, это очень серьезный результат. Нужно поздравить команду, тренеров, ребят и весь клуб с тем, что как минимум одна наша команда весной будет играть. Так что все здорово.

Удачи им, и главное, чтобы все было в клубе хорошо: экономическая и организационная ситуация. Для российского футбола это здорово – чем больше наших клубов будет играть в европейских кубках, тем быстрее будут прогрессировать наши игроки», – считает Мутко.

Напомним, во вторник «Ростов» завершил выступление в Лиге чемпионов, сыграв в заключительном матче группового этапа с ПСВ на выезде вничью – 0:0. Это позволило команде Курбана Бердыева занять в группе третье место, пропустив вперед «Атлетико» и «Баварию».

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Лига Европы Ростов Мутко Виталий
Комментарии (12)
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семёнычев
1481101248
Про свой вклад забыл упомянуть)))
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Александр137
1481101528
Ростов стал 3й командой, вышедшей в еврокубки...
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marslond
1481102306
Вся страна довольна)))
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Поль
1481104557
видимо, он уверен, что играть одна будет, а две другие - отбывать номер))) странные чуваки - наши министры
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vsolon
1481104879
с бодуна наверно .... или с горшка падал на голову в детстве
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den161
1481105077
гондон ты виталька, доволен млин... че ж ты сука не посодействовал о переносе с зенитом. пидар!!!!!
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Deniskl
1481110323
Так-то господин министр, минимум три наших Российских клуба будут играть весной...
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filosof sparty
1481112061
Ай вонт ту спик фром май харт. Респект ту Ростов, энд конгратьюлейшн эври рашн ситизенс!)))
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Serjoga
1481128622
Атлетико и Баварию они НЕ ПРОПУСТИЛИ! Атлетико и Бавария их обошла (по спортивному принципу)! Но все равно ребята молодцы! В первый раз, с грандами футбола, и, не последние! ЦСКА в последние 2 года даже в ЛЕ не попадала! Может сегодня они хорошо отыграют? Если будут пахать, то и везение будет на их стороне! Удачи и им тоже!
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Berdchanin
1481163866
Поглядим на Спартак в следующем сезоне. Единственный наш клуб будет. Посмеемся и поплачем вместе
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