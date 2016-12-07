Мутко доволен выходом «Ростова» в плей-офф Лиги Европы

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко оценил выступление «Ростова» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Ростов» впервые играет в группе Лиги чемпионов, занимает третье место в непростой группе, где играют гранды мирового футбола «Бавария» и «Атлетико», ПСВ хорошая команда. «Ростов» обыграл «Баварию», идет на третьем месте, и это заслуженно, очень достойный результат.

Хороший матч, хорошее событие, ребята решили задачу и вышли в весеннюю стадию Лиги Европы. Думаю, что для любого клуба, который первый раз стартует в европейских кубках, это очень серьезный результат. Нужно поздравить команду, тренеров, ребят и весь клуб с тем, что как минимум одна наша команда весной будет играть. Так что все здорово.

Удачи им, и главное, чтобы все было в клубе хорошо: экономическая и организационная ситуация. Для российского футбола это здорово – чем больше наших клубов будет играть в европейских кубках, тем быстрее будут прогрессировать наши игроки», – считает Мутко.

Напомним, во вторник «Ростов» завершил выступление в Лиге чемпионов, сыграв в заключительном матче группового этапа с ПСВ на выезде вничью – 0:0. Это позволило команде Курбана Бердыева занять в группе третье место, пропустив вперед «Атлетико» и «Баварию».