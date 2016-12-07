Нойер: «У «Атлетико» было лишь два момента»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер признался, что перед матчем с «Атлетико» старался не думать о поражении от испанцев в полуфинале прошлого сезона.

«Приятно завершить групповой этап такой победой над «Атлетико». Вы все увидели, что мы действительно хотели выиграть этот матч. У «Атлетико» было два момента, в остальном же поединок прошел под нашу диктовку.

Конечно, было обидно проиграть «Атлетико» в полуфинале прошлого сезона, но сегодня мы о том результате не думали. Мы полностью сфокусировались на игре», – сказал Нойер.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Атлетико» завершился со счетом 1:0. Немецкий клуб вышел в плей-офф турнира со второй строчки.