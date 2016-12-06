Кроос и Мората попали в заявку «Реала» на матч с «Боруссией» Д

Тренерский штаб «Реала» определился с заявкой на поединок заключительного шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Отметим возвращение в состав хавбека Тони Крооса и нападающего Альваро Мораты. Напомним, немец в течение месяца восстанавливался после перелома плюсневой кости, а форвард сборной Испании в середине ноября получил мышечное повреждение задней поверхности бедра. Матч состоится в среду, 7 декабря, в Мадриде и начнется в 22:45 по московскому времени. В этой игре «сливочные» и «шмели» разыграют первое место в группе.

Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом:

Вратари – Навас, Касилья, Яньес.

Защитники – Карвахаль, Пепе, Рамос, Варан, Марсело, Данило.

Полузащитники – Кроос, Хамес Родригес, Каземиро, Модрич, Асенсио, Иско.

Нападающие – Роналду, Бензема, Мората, Лукас.