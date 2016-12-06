Зе Луиш, Комбаров и Боккетти восстановятся к первому зимнему сбору «Спартака»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов поведал о сроках восстановления травмированных игроков команды. По словам врача, защитники Дмитрий Комбаров и Сальваторе Боккетти, а также форвард Зе Луиш восстановятся к первому зимнему сбору красно-белых. Что касается Сердара Таски, то степень его повреждения, полученного в поединке 17-го тура РФПЛ с «Рубином» (2:1), будет определена позже.

«Мы отчитываемся два раза в год. Я рад этому обстоятельству. Ведь есть возможность рассказать о проблемах и достижениях. Мой доклад принят, отчет утвержден. Количество травм сократилось, даже несмотря на повышение интенсивности тренировок.

Зе Луиш, Дмитрий Комбаров и Боккетти будут готовы к первому зимнему сбору. Что касается Сердара Таски, его травмы, то характер повреждения пока уточняется. Он пока в Москве.

Программа для отпуска уже роздана футболистам: это индивидуальные тренировки с пульсометрами. К сборам все игроки должны подойти в хороших кондициях.

Фернандо? Лишний вес игрока, когда он только перешел в «Спартак», был связан с тем, что у него был достаточно длительный срок бездействия. К тому же генетически Фернандо предрасположен к быстрому набору веса. Сейчас он в полном порядке. Задание ему дано. Все должно быть в полном порядке», – сказал Вартапетов.