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  • Анчелотти: «Бавария» хочет показать хороший футбол в игре с «Атлетико»

Анчелотти: «Бавария» хочет показать хороший футбол в игре с «Атлетико»

6 декабря 2016, 07:50
3

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подчеркнул, что его команда намерена улучшить свою игру в плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, сегодня мюнхенцы проведут заключительный матч группового этапа против «Атлетико».

«Мы не достигли поставленной задачи на групповом этапе, но хотим показать хороший футбол в предстоящей встрече. Мотивация будет высока, поскольку нам противостоит серьезный соперник. Знаем, что не сумели продемонстрировать нашу лучшую игру во всех матчах этого сезона, но рассчитываем прибавить в плей-офф, потому что уровень соперников заметно подрастет», – отметил Анчелотти.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Бавария Атлетико Анчелотти Карло
Комментарии (3)
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himik2-62
1481004341
не мотивированы и не убедил
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zatonn
1481007252
Ты, дорогой товарищ папа Карло, должен быть заинтересован в этом, как никто другой. Ибо в противном случае можешь оказаться в статусе безработного.
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Небесная
1481052431
удачи Баварии
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