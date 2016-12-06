Анчелотти: «Бавария» хочет показать хороший футбол в игре с «Атлетико»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подчеркнул, что его команда намерена улучшить свою игру в плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, сегодня мюнхенцы проведут заключительный матч группового этапа против «Атлетико».

«Мы не достигли поставленной задачи на групповом этапе, но хотим показать хороший футбол в предстоящей встрече. Мотивация будет высока, поскольку нам противостоит серьезный соперник. Знаем, что не сумели продемонстрировать нашу лучшую игру во всех матчах этого сезона, но рассчитываем прибавить в плей-офф, потому что уровень соперников заметно подрастет», – отметил Анчелотти.