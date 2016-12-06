Молло: «Спартак» силен индивидуальностями, «Краснодар» – как команда»

Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло после матча 17-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:1) сравнил уровень «быков» со «Спартаком», отметив, что московский клуб силен индивидуальным исполнительским мастерством отдельных игроков. Добавим, что красно-белые на данный момент единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.

«Четыре очка после матчей со «Спартаком» и «Краснодаром» – действительно превосходный результат. Я счастлив. Мы обыгрываем хорошие команды, на таких красивых стадионах. С кем было сложнее играть? «Спартак» силен индивидуальностями, «Краснодар» силен именно как коллектив, как команда. Это разные команды и к ним надо адаптироваться», – сказал Молло.