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  • Петраков заявил, что в игре с «Уфой» на поле творился судейский беспредел и попросил главу ДСИ разобраться

Петраков заявил, что в игре с «Уфой» на поле творился судейский беспредел и попросил главу ДСИ разобраться

5 декабря 2016, 15:45
4

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал выездное поражение в матче 17-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:1).

«Поблагодарил ребят за игру, я считаю, мы сегодня играли достойно. А то, что творилось на поле – судейский беспредел, надо с этом разбираться. У меня очень большая просьба к Андрею Дмитриевичу Будогосскому (прим. – глава департамента судейства и инспектирования РФС), чтобы он разобрался. Нам гол забивают – чистое нарушение в центральной зоне, где судья не видит, пропускает такие фолы. Во втором тайме идет атака, сбивают чисто игрока в штрафной площадке – без мяча атака – он опять не дает. В самом деле, надо уже с этим заканчивать.

По игре могу сказать, что мы провели неплохой матч. То, что у нас было, то мы в принципе и использовали. К самоотдаче, по игре у меня претензий к ребятам нет.

Как дальше будет существовать «Томь»? Это тяжелый вопрос, это не вопрос одного дня. Я думаю, должна быть встреча с руководством, где должны быть поставлены какие-то задачи, в каком направлении будем двигаться. Наверное, сейчас такой период, где на самом деле нужно будет разобраться по денежным вопросам с ребятами, чтобы они ушли в отпуск и хоть какие-то материальные блага получили.

Доволен действиями Соболева и Кудряшова. У нас неплохой дубль, есть еще у нас двое ребят молодых, думаю, мы их тоже будем привлекать на сборы, будем наигрывать. Я считаю. что если четыре человека из дублирующего состава будем привлекать, все-таки это такая достаточно хорошая работа с молодыми футболистами», – сказал Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Томь Уфа Петраков Валерий
Комментарии (4)
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Garrincha58
1480944091
Петраков самый недовольный тренеришко то ему судьи не так судят то погода безобразная то систему надо менять а может все просто перестать уже тренировать а спокойно сидеть на попе как Бышевец или Романцев
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Фан666
1480953054
У нас хоть один матч есть где нет судейского беспредела? Задолбали! Или посадите всех судей или закройте чемпионат или не пиздите попусту!
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