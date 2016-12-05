Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бышовец: «Вернблум и Гарсия – палачи, им бы в ММА выступать»

    Известный специалист Анатолий Бышовец высказал свою точку зрения относительно поведения на поле хавбеков «Зенита» и ЦСКАХави Гарсии и Понтуса Вернблума соответственно. По его мнению, испанец и швед излишне жестоко действуют против своих соперников, и им стоит попробовать свои силы в смешанных боях.

    – Вы назвали спартаковца Фернандо лучшим игроком чемпионата в этом году. Почему?

    – Не вижу у нас футболиста такого амплуа, который находится в том месте, где вот-вот будет мяч. Фернандо предугадывает ситуацию. Он мне напоминает Клодоальдо – изумительного полузащитника сборной Бразилии с ЧМ-1970. Он все перекрывал! Так и Фернандо все читает – дает возможность Глушакову и Зобнину атаковать. Сравните его с Вернблумом и Хави Гарсией – тем же надо в ММА идти, это, мягко говоря, палачи. А Фернандо – это футбол, это идеальный вариант универсала.

    – Почему Вернблум и Гарсия – палачи?

    – Мы же видели, как они ведут себя по отношению к сопернику – жесточайше. И судьи не реагируют. Можно не находиться рядом, но когда на лице кровь или человек теряет сознание, как не обращать на это внимание? И когда сейчас я слышу, что наши судьи лучше зарубежных понимают футбол, задаю вопрос – почему же при таком понимании нет решений? Возникает очень много вопросов, не только по судейству.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2016 14:33
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 5 декабря 2016, 17:35

      Футбол это не ММА, а тем более не балет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 5 декабря 2016, 15:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      им там ебла быстро наколотят

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 5 декабря 2016, 15:35

      А может их оппонентам надо пойти в балет , так и там иногда падают и роняют,

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 5 декабря 2016, 14:44

      Бышовец прав. Он знает футбол не понаслышке.И ушёл рано с поля благодаря тупым костоправам.Вернблум и Гарсия-везунчики.Если бы они играли где-то там,двор на двор,то давно уже сидели бы дома,не выходя подышать.-Рожа,она ведь,не казённая.Гарсия вообще бы попал в больничку ,если бы кому-то нос локтём специально сломал.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > yorgenbarenz 5 декабря 2016, 15:28

      Вернблум и Гарсия играют жестко, как и должны, а не жестоко.
      Старый Бышовец судит- если игрок падает, то другой игрок не прав.
      А на самом деле он "ныряет" и кричит, якобы от боли.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 