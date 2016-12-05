Милевский: «Динамо», в котором я играл, мне нравилось больше»

Нападающий «Тосно» Артем Милевский вспомнил свои годы выступлений в составе киевского «Динамо». Футболист уверен, что сейчас чемпионат Украины стал заметно слабее.

«Честно говоря, «Динамо», в котором я играл, мне нравилось больше. Наверное, большой отпечаток на впечатления наложил и уровень чемпионата. Тогда было больше квалифицированных игроков.

Игры «Динамо» – «Шахтер» никогда не забуду, всегда шли очко в очко. Еврокубки то же самое… Тот же полуфинал Кубка УЕФА против «Шахтера». На базе всегда сидели, смотрели их игры, надеялись, что кто-то очки отберет.

В Харькове какая команда была, никогда просто с ними не было. Какие были футболисты: Соса, Хавьер, Тайсон. Эмоций очень много осталось с того времени», – рассказал Милевский в эфире телеканала «Футбол 1».

Стоит отметить, что в составе «Динамо» Милевский выступал с 2002 по 2013 год.