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  • Грасия: «Карпин научил меня парочке нецензурных слов. Был бы рад, будь у меня в команде такой футболист»

Грасия: «Карпин научил меня парочке нецензурных слов. Был бы рад, будь у меня в команде такой футболист»

5 декабря 2016, 01:21
3

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился воспоминаниями от игры за один клуб с Валерием Карпиным, а также признался, что советовался с Унаи Эмери перед переездом в Россию.

– Смотрите российское телевидение?

– Обязательно. Спортивный канал смотрю всегда.

– Как вам Валерий Карпин в роли эксперта?

– Хорошо выглядит!

– Лучше, чем в «Реал Сосьедад»?

– Ну уж нет, там он был очень хорош. Валерий всегда считался классным футболистом. Играл важную роль в команде, его ценило руководство и партнеры. Кажется, за Валерия отдали больше ста миллионов песет – по тем временам это очень много. И он отработал эти деньги. Игрок с характером. Я был бы рад, если бы в моей команде был такой футболист.

– Карпин очень хотел, но так и не добился успеха в качестве тренера.

– Не знаю, почему. Ведь как говорят: не обязательно быть хорошим футболистом, чтобы стать успешным тренером. И наоборот – не всегда качественный игрок обязательно добьется результатов как тренер. Может быть, у Валерия еще все получится. Мне кажется, у него есть энергия и идеи, которые можно реализовать. Нужно немного удачи.

– Карпин – первый русский, с которым вы познакомились?

– Да. И он научил меня парочке нецензурных слов. Я уже забыл их, но когда приехал в Казань, сразу вспомнил. Наверное, эти уроки в свое время пригодились и Унаи Эмери, который тоже играл с нами в «Реал Сосьедад».

– Кто был лучше на поле – Карпин или Эмери?

– Конечно, Валерий! Он играл лучше и успешнее. Но зато Унаи стал великим тренером. Пожалуй, Эмери сейчас один из лучших, если не лучший во всей Испании. Жаль, что так получилось со «Спартаком». Не хватило чего-то. Но и этот опыт, зная Эмери, пошел ему на пользу. В карьере должны быть не только моменты успеха, иначе теряется самокритика. У Эмери с этим нет никаких проблем. Потрясающе талантливый, работоспособный и при этом разумно себя оценивающий тренер.

– Вас пример Эмери не пугал, когда вы принимали предложение «Рубина»?

– Я учитывал опыт и Унаи, и Хуанде Рамоса. Никто из них не смог в России продержаться дольше ноября. Так что сам для себя я обозначил этот месяц как критический. Первые полгода – самый трудный период. Я ведь общался с Унаи, перед тем как сказать «Рубину» «да». Он спокойно рассказал о своем опыте. К определенным вещам подготовил, от каких-то предостерег.

– А можно конкретнее?

– Он не собирался ни отговаривать меня, ни наоборот – убеждать. Сказал: решай сам, но вот какая для тебя есть информация. Российский футбол очень требователен. Результат здесь имеет большое значение. Не пренебрегай изучением языка. Важен вербальный контакт с русским футболистом. Эмери сказал, что этот момент он недооценил, и зря.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Реал Сосьедад Эмери Унаи Карпин Валерий Грасия Хави
Комментарии (3)
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Опять не угадал
1480927796
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ribavadim
1480930793
Валеру сейчас хают все кому не лень, но когда Валера играл там, то этот Гарсия ему в рот заглядывал...Сейчас можно только вспоминать какой след в испанском футболе оставили Валера Карпин и Саша Мостовой!
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Diesel133
1480951799
"Я уже забыл их, но когда приехал в Казань, сразу вспомнил.. )))
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