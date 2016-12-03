РФПЛ. ЦСКА добыл уверенную победу над «Уралом»

В поединке 17-го тура РФПЛ ЦСКА на своем поле забил четыре безответных мяча «Уралу». Дублем отметился нападающий Ласина Траоре, еще по голу на свой счет записали хавбек Бибрас Натхо и форвард Федор Чалов, для которого этот мяч стал дебютным в составе армейцев. Красно-синие набрали 32 очка и сократили отрыв от лидера «Спартака» до пяти очков. Красно-белые свой матч проведут в понедельник против «Рубина».

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Траоре, 25; 2:0 – Траоре, 35; 3:0 – Натхо, 38 (с пенальти); 4:0 – Чалов, 40.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Фернандес (Набабкин, 68), Натхо, Головин, Миланов, Чалов (Дзагоев, 46), Тошич, Траоре (Страндберг, 80).

Урал: Заболотный, Данцев, Фонтанелло, Динга, Павленко (Подоксенов, 66), Фидлер, Новиков (Меркулов, 54), Коробов, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Хозин, 83).

Предупреждения: нет – Новиков, 38; Фонтанелло, 67.

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