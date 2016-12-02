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Натхо считает, что матч с «Уралом» будет сложным для ЦСКА

2 декабря 2016, 16:23
6

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от матча 17-го тура РФПЛ против «Урала». Напомним, встреча состоится 3 декабря в 14:00 по московскому времени.

«С такими командами интересно мериться силами, они совсем не обязательно стоят все девяносто минут у своих ворот, а, наоборот, пытаются развивать атаки. В отношении предстоящего поединка скажу кратко: легко нам не будет, но если покажем все, на что способны, уверен, мы выиграем этот матч. Очень важно подарить армейским фанатам победу над «Уралом», ведь они были с нами все это трудное время, не отворачивались от команды, когда не было хороших результатов», – сказал Натхо.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал Натхо Бибрас
Комментарии (6)
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овертайм
1480687140
надо брать реванш за обидно поражение дома в компенсированное время!!!
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ALEX ML
1480694481
Было бы желание
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Chernyi Lis
1480695134
ну дак..кого не спроси..и какая бы была команда..все автоматом- это сильная команда.или будет непросто ..гнилая дипломатия..
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prtcs
1480696283
Легкой прогулки не будет.
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Zeff
1480721649
Придуриваете, небось порешали уже всё. 1:0, а Игорьку сухарь очередной, рекордный!
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