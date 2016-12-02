Натхо считает, что матч с «Уралом» будет сложным для ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от матча 17-го тура РФПЛ против «Урала». Напомним, встреча состоится 3 декабря в 14:00 по московскому времени.

«С такими командами интересно мериться силами, они совсем не обязательно стоят все девяносто минут у своих ворот, а, наоборот, пытаются развивать атаки. В отношении предстоящего поединка скажу кратко: легко нам не будет, но если покажем все, на что способны, уверен, мы выиграем этот матч. Очень важно подарить армейским фанатам победу над «Уралом», ведь они были с нами все это трудное время, не отворачивались от команды, когда не было хороших результатов», – сказал Натхо.