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Семин прогнал Самедова с базы «Локомотива»

2 декабря 2016, 12:12
26

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отстранил полузащитника команды Александра Самедова от тренировок. Сообщается, что в среду специалист в ходе словесной перепалки с 32-летним хавбеком заявил футболисту, что больше не нуждается в его услугах, потребовал собрать вещи и покинуть базу клуба в Баковке.

Конфликт произошел уже после открытой тренировки команды, на которой присутствовали журналисты. По словам источника, Самедов считает методы работы Семина слишком старомодными.

На следующий день футболист оказался в заявке на матч с «Томью» (6:1) в запасе, однако на скамейке так и не появился. Семин заявил, что он недоволен самоотдачей игрока.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Локомотив Самедов Александр Семин Юрий
Комментарии (26)
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sprint5
1480670140
троянский конь идет в Спартак
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кошмарик
1480670212
Палыч перегибает.. Самедов неплохо сейчас играет..
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Lester84
1480670344
Игрок Шпалычу нужен, а поезд уже ушел в Спартак. Вот и подгорает пукан от злости. Палыч, срочно одевай шапку-петушок - без нее удача к тебе не приходит!!!
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Fan Loko mik
1480671575
Теперь понятно, Палыч тренер требовательный и справедливый. Хочешь играть - паши и доказывай свою состоятельность. Самеду это не нравиться, хочется балдеть и расслабляться. Методы тренера старомодны? Он с этими методами Реала и Интера рвал как тузик грелку. А это чудо по имени Саша за всю свою карьеру ни одного титула не выиграл, зато бабла отгрёб будьте любезны и ещё выёживается! Если бы Саша был профессионалом, то отработал бы свой контракт до последнего дня как следует, а потом валил бы туда где методы не такие "старомодные". Палыч прав на все сто и вчерашний матч тому свидетельство, незаменимых людей нет и быть не может!
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Too Much
1480672950
Все правильно!
Так было и с Кучуком, самед прогнулся под тетю олЮ и почуял власть в команде! Вот и начал сливать тренеров, у которых если ты не пашешь - играть не будешь! Но сейчас увы конебаба свалила не прокатит больше.
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Виталий1
1480673794
А я и не знал, что Локомотив всё ещё в высшей лиге играет. А что Сёмин без Самедова будет делать? Там вроде больше никого и нет.
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зиргай
1480676137
Респект Палыч!!!
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Sanches 1204
1480681949
Старомодный?Ну конечно Самедову видней,он же и Барсе играл,и в Реале с Баварией...Твоё дело установки на игру выполнять и не филонить,а не учить тренера,что и как делать
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cska-62
1480682696
Не выдержали нервы у Палыча... Жаль... До разговора с Самедовым о возможном переходе Сёмин был трезвее и разумнее. Мне его искренне жаль, но и Самедова понять можно. Он думает о будущем, ведь через пару-тройку лет карьеру футболиста ему придётся заканчивать. Было бы ему 22 года, а не 32, то он мог бы не особо волноваться о будущем, а повышать класс своей игры и выбирать предложения.
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ivanthebest
1480699519
С одной стороны тренер прав и не дело игрока указывать тренеру что тому делать. Но, посмотрев правде в глаза и на факты, Палыч на данном этапе ничего нового команде не может предложить, кроме обновлённого петушка! Сколько не тренировал, на стажировках нигде не был, уровень не повышал, само собой что пришёл со старыми наработками, которые вполне возможно по нынешним реалиям уже не канают.
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