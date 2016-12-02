Семин прогнал Самедова с базы «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отстранил полузащитника команды Александра Самедова от тренировок. Сообщается, что в среду специалист в ходе словесной перепалки с 32-летним хавбеком заявил футболисту, что больше не нуждается в его услугах, потребовал собрать вещи и покинуть базу клуба в Баковке.

Конфликт произошел уже после открытой тренировки команды, на которой присутствовали журналисты. По словам источника, Самедов считает методы работы Семина слишком старомодными.

На следующий день футболист оказался в заявке на матч с «Томью» (6:1) в запасе, однако на скамейке так и не появился. Семин заявил, что он недоволен самоотдачей игрока.