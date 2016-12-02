Беленов: «Можно сказать, на жилах вырвали победу с «Амкаром»

Голкипер «Анжи» Александр Беленов отметил после победного матча с «Амкаром» усталость, которая накопилась у команды, а также большое количество травмированных игроков.

«Амкар» играл от обороны, на контратаках, за счет наших потерь. Дождались нашей ошибки, одной, второй, получилось у них забить гол. Хочу сказать спасибо всем ребятам, тренерскому штабу – внесли коррективы в перерыве, команда собралась, и заключительную домашнюю игру, можно сказать, вырвали на жилах. Потому что тяжело уже: усталость накопилась, перелеты. Плюс у нас много травмированных. Хочется сказать спасибо болельщикам. В такую погоду пришли, поддержали. Тем более у нас не очень хорошая серия была, которая затянулась», – сказал Беленов.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Амкар» закончился со счетом 3:1.