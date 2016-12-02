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    ЦСКА и «Спартак» могут наказать за использование пиротехники, а Семина – за отказ от интервью

    На очередном заседании КДК РФС будут рассмотрены нарушения, которые были допущены клубами в ходе 16-го тура российской Премьер-лиги.

    «Заседание КДК состоится в среду. Мы будем рассматривать по матчу «Крылья Советов» – «Спартак» (4:0) следующее: болельщики команды гостей использовали пиротехнику.

    По матчу «Томь» – «Локомотив» (1:6): фанаты столичного клуба скандировали ненормативную лексику, а также главный тренер Юрий Семин не принял участия в обязательном послематчевом флеш-интервью.

    «Терек» – «Краснодар» (2:1): использование громкой связи для поддержки играющей команды хозяев поля, нарушение повторяющееся. По встрече «Рубин» – «Арсенал» (1:0): главный тренер казанцев Хави Грасия выходил за пределы технической зоны, это у него третье нарушение в сезоне. По матчу ЦСКА – «Оренбург» (2:0): болельщики хозяев использовали пиротехнику, а фанаты гостей скандировали ненормативную лексику», – рассказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

    Источник: ТАСС

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    02.12.2016 11:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 2 декабря 2016, 19:18

      да еще скачут также весь матч как они..противно и стыдно!

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 2 декабря 2016, 19:15

      давно бы наказывать по крупному! нигде кроме бендер с фаерами не болеют уже..

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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 2 декабря 2016, 14:27

      ...Хави Грасия должен быть наказан,за выход из технической зоны.Расстрелять!!!

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