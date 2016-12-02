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    Лория: «Спартак» – очень сильная команда, а тут мы их дома 4:0…»

    Голкипер «Крыльев Советов» Георгий Лория эмоционально высказался относительно победы своей команды над лидером чемпионата России столичным «Спартаком».

    «У меня было больше эмоций во время игры. «Спартак» – очень сильная команда, борются за чемпионство, а тут мы их дома 4:0... Я такого счета не ожидал. Для меня главное было не пропустить, мы с командой это сделали. Впереди забили 4, это нелегко.

    Готовился к игре долгое время. С Томском на ноль сыграл, хотел продолжить «сухую» серию. Хотел поблагодарить болельщиков, которые пришли нас поддержать в такой мороз, всех ребят. Раньше мы играли в 5 защитников и пропускали больше. Сейчас мы стали играть в более атакующий футбол, не отсиживаемся в обороне, не думаем только о том, чтобы не пропустить», – рассказал Лория.

    Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Спартак» закончился со счетом 4:0.

    Источник: Rusfootball.info

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    02.12.2016 10:04
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +144

      зиргай 2 декабря 2016, 13:58

      Респект Крыльям! Не ожидал! но рад

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      hans6978T 2 декабря 2016, 13:02

      Молодцы, братья!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 > hans6978T 2 декабря 2016, 13:35

      Старались чтоб СпаМ от вас далеко не убежал .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      LIZA1998 2 декабря 2016, 12:34

      ага

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 декабря 2016, 11:12

      Спартак не умеет отыгрываться Каррера это уже понял.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1139

      Igornv 2 декабря 2016, 11:07

      Футбол смотрелся!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 2 декабря 2016, 10:44

      Это единственное что ты до гроба будешь вспоминать,больше в жизни вспомнить не хуй!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +370

      mik1954 2 декабря 2016, 10:34

      Что мясо, пруха закончилась..?..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      tteshka81 2 декабря 2016, 10:23

      а потом посмотрели в турнирную таблицу и бугагагагагга

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 2 декабря 2016, 10:18

      советы не вылетят, а поражение на пользу пойдет, тем более такое

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 2 декабря 2016, 10:06

      а тут мы их чпокнули

      1
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