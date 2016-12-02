Лория: «Спартак» – очень сильная команда, а тут мы их дома 4:0…»

Респект Крыльям! Не ожидал! но рад
Голкипер «Крыльев Советов» Георгий Лория эмоционально высказался относительно победы своей команды над лидером чемпионата России столичным «Спартаком».
«У меня было больше эмоций во время игры. «Спартак» – очень сильная команда, борются за чемпионство, а тут мы их дома 4:0... Я такого счета не ожидал. Для меня главное было не пропустить, мы с командой это сделали. Впереди забили 4, это нелегко.
Готовился к игре долгое время. С Томском на ноль сыграл, хотел продолжить «сухую» серию. Хотел поблагодарить болельщиков, которые пришли нас поддержать в такой мороз, всех ребят. Раньше мы играли в 5 защитников и пропускали больше. Сейчас мы стали играть в более атакующий футбол, не отсиживаемся в обороне, не думаем только о том, чтобы не пропустить», – рассказал Лория.
Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Спартак» закончился со счетом 4:0.