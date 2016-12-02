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    Булатов: «Разгром «Спартака» в Самаре – недоразумение»

    Экс-футболист «Крыльев Советов» и «Спартака», работающий сейчас главным тренером «Торпедо» Виктор Булатов признался, что относит крупное поражение красно-белых в выездном матче с самарцами к случайным.

    «На мой взгляд, такой результат – недоразумение. Конечно, надо отдать должное «Крыльям», которые с приходом Скрипченко перестроились и заиграли совсем в другой футбол. При Веркаутерене команда действовала строго от обороны, в пять защитников. Позиционное нападение отсутствовало напрочь. Впереди ставка была на скорость Молло, мощь Корниленко и контратаки.

    Теперь там четыре защитника, наладилось взаимодействие в атаке. Команда ожила. Отсюда семь голов в последних двух матчах. В Самаре добротный подбор футболистов, есть креативные ребята вроде Молло, который не затерялся бы в любом российском топ-клубе. С таким составом «Крылья» вполне могут рассчитывать на попадание в восьмерку. Когда с Веркаутереном опустились на последнее место, у меня это просто не укладывалось в голове!» – заявил Булатов.

    Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Спартак» закончился со счетом 4:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2016 06:05
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +345

      Totti11 5 декабря 2016, 14:46

      Это ещё и ещё раз показывает, что наш чемпионат очень слаб, и лидерство у Спартака за счёт везения и подкупа судейства!!! как этого не стало, всё вернулось на круги свои!

      0
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      Рейтинг: +18524

      ilichkadr 2 декабря 2016, 11:14

      Недоразумение это когда семь матчей выиграли едва-едва, со счётом 1:0, на волоске висели. А вот пять ударов в створ ворот Реброва и четыре гола недоразумением назвать язык не поворачивается.
      Спартак проиграл фланги, дыр в обороне красно-белых было немерено, поэтому «Крылья» выходили на ворота четыре в два или пять в три. После такого нокаута необходимо время, которого нет. С Рубином у спартачей будут проблемы. Сомневаюсь, что смогут зацепить даже ничью...........

      2
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      Рейтинг: +264

      dimid 2 декабря 2016, 11:09

      Эта игра отражение всей сути нашего чемпионата.

      -1
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      Рейтинг: +496

      firs04 2 декабря 2016, 10:23

      Узнаю команду!!! Вот это и есть настоящий Спартак!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +24

      seawave > firs04 2 декабря 2016, 11:05

      Во всей красе и мощи своей!!!

      1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 2 декабря 2016, 10:06

      недоразумение что Шпартак на первом месте,а вот 4-0 это то что всегда должно быть

      3
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      Рейтинг: +108

      dimsok 2 декабря 2016, 09:55

      Крылья красавы, но 0:4???

      3
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      Рейтинг: +767

      товрос 2 декабря 2016, 09:53

      нет такой команды во всем мире чтобы хотя бы раз в год разгромно не проиграла ЭТО ФУТБОЛ!!!он тем и хорош

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 2 декабря 2016, 09:44

      просто на чемоданах уже сидят.все в отпуске мозгами

      -1
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      Рейтинг: +411

      aam 2 декабря 2016, 09:24

      Жаль конечно. Надежда появилась и похоже так и останется надеждой. Так претенденты на чемпионство играть не должны. Похоже ещё рано...

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 декабря 2016, 09:16

      Крылья сыграли отменно, они не дали Спартаку даже выходить на ударные
      позиции, полностью перекрыли середину поля и при отборе мяча быстро
      выходили вперёд. Крылья заслуженно разгромили Спартак и желаю им играть
      также и дальше. МОЛОДЦЫ!!!

      2
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