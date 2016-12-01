Аршавин: «С каждым годом ЦСКА становится слабее, сейчас из команды выжимают максимум»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин затронул тему выступлений «Ростова» и ЦСКА в Лиге чемпионов. По мнению футболиста, нынешний состав армейцев показывает свой максимум.

«Для «Ростова» попадание в Лигу чемпионов – это подвиг, плюс у них группа с двумя грандами, которые по именам намного их сильнее. Что касается ЦСКА, то, к сожалению, у них не такие большие финансовые возможности. С каждым годом эта команда становится слабее, сейчас из нее выжимают максимум. Ресурсы становятся все меньше и меньше. Дзагоев отсутствует, Еременко дисквалифицирован, поэтому армейцам очень сложно», – заявил Аршавин.