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  • Аршавин: «С каждым годом ЦСКА становится слабее, сейчас из команды выжимают максимум»

Аршавин: «С каждым годом ЦСКА становится слабее, сейчас из команды выжимают максимум»

1 декабря 2016, 16:31
6

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин затронул тему выступлений «Ростова» и ЦСКА в Лиге чемпионов. По мнению футболиста, нынешний состав армейцев показывает свой максимум.

«Для «Ростова» попадание в Лигу чемпионов – это подвиг, плюс у них группа с двумя грандами, которые по именам намного их сильнее. Что касается ЦСКА, то, к сожалению, у них не такие большие финансовые возможности. С каждым годом эта команда становится слабее, сейчас из нее выжимают максимум. Ресурсы становятся все меньше и меньше. Дзагоев отсутствует, Еременко дисквалифицирован, поэтому армейцам очень сложно», – заявил Аршавин.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ЦСКА Аршавин Андрей
Комментарии (6)
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15112007
1480602128
А я соглашусь, так и есть, это максимум ЦСКА. Им нужно усиление и по позициям основных игроков, и по позиции тренера. Как бы ни был хорош для ЦСКА Слуцкий, он засиделся у армейцев, пора обновляться
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каа
1480604756
Мой план реанимации: 1.Бердыева на капитанский мостик, Игнашевича в помошники 2. Вернуть Панченко, Витиньо, Ефремова, Васина , Караваева,Чернова 3. Убрать Траоре, Тощича, Миланова, Странберга 4. Найти и приобрести бегающего и забивного нападающего...необязательно молодого...
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