Кротов: «Мы ехали в Петербург за победой, и считаю, что проиграли незаслуженно»

Форвард «Уфы» Вячеслав Кротов пообщался с журналистами после матча 16-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Мы ехали в Петербург за победой, и считаю, что проиграли незаслуженно. Наш план на игру срабатывал практически до последних минут. Все дело в реализации моментов. Почему не получилось — это вопрос индивидуальных действий каждого конкретного игрока.

«Спартак» больше понравился в очных матчах, чем «Зенит». Думаю, спартаковцы — реальные претенденты на золото, раз они идут после первого круга на первом месте», — сказал Кротов.