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    Кирьяков: «Это не футбол»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков подвел итоги матча 16-го тура РФПЛ против «Рубина» (0:1).

    «В очередной раз могу сказать, что обидно проигрывать такие матчи. Где в принципе мы не позволили создать сопернику моменты в первом тайме. Во втором тайме тоже неплохо взаимодействовали при игре в обороне. Но мы допускаем первую же ошибку, за которую нас соперники наказывают. Потом счет заставил нас играть вперед, более активно в атаке. Да, иногда рисковали, позволили сопернику получить еще один шанс, но мы хотели отыграться. Концовку вы видели, нам еще и не везет в каких-то моментах. В штангу попал сам игрок «Рубина», и в концовке Рыжиков выручил свою команду. Жалко. Но претензии предъявить нельзя, старались.

    Насколько тяжело играть в таких условиях? С одной стороны, все в одинаковых условиях. Но это не футбол. Надо что-то делать для зрителей, чтобы они могли смотреть в комфортных условиях. Нужно принимать какое-то решение», – сказал Кирьяков.

    Источник: ФК «Рубин»

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    30.11.2016 23:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 1 декабря 2016, 12:08

      Что футболисты,что их тренеры-показывают на поле то,что умеют!

      0
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 1 декабря 2016, 10:49

      Кирьяков попал,как член в рукомойник.Ему о себе надо думать,а не о холодных задницах зрителей.

      1
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 1 декабря 2016, 09:05

      сколько уже можно талдонить про осень -весну какая на хрен разница кто вам летом даст играть когда в это время проходят ЧМ ЧЕ Кубок ЮА все равно придется делать паузы а еще будут пистеть что мол жарко играть невозможно так лучше в минус сыграть пару тройку матчей чем в жару 30-35 и потом падать в обморок и тем более начинать придется все равно в начале марта и заканчивать в конце ноября так какая разница Кирьяков?

      2
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 1 декабря 2016, 08:51

      Кирьякову просто нечего сказать вот и валит на систему а летом что вам мешало играть А я скажу так просто Кирьяков не тренер у нас просто их нет из молодых вообще никого не вижу

      1
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    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 1 декабря 2016, 05:51

      интересен список кто подписал на переход осень-весна

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > sprint5 1 декабря 2016, 09:00

      Всё зависит от одного человека, как он сказал, так и будет...позорно, что он с Питера

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 30 ноября 2016, 23:50

      Так уже приняли это решение и все подписались под ним как самым верным? или что партия ошиблась?

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