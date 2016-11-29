Агент Митрюшкина: «Есть интерес из Бундеслиги, чего не могу сказать про РФПЛ»

Агент Михаил Череповский, представляющий интересы голкипера «Сьона» Антона Митрюшкина, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны клубов Бундеслиги и РФПЛ. Напомним, ранее сообщалось, что страж ворот входит в сферу интересов «Зенита» и «РБ Лейпцига».

– По Митрюшкину есть предложения из Германии и от «Зенита»?

– Я не могу знать на 100 процентов, есть у «Сьона» предложения или нет. Но есть предметный интерес со стороны клубов Бундеслиги, чего не могу сказать о клубах РФПЛ, в том числе и о «Зените». Цели Антона не могут поменяться, его желание остается неизменным. Он хочет продолжать работать и прогрессировать в Европе, чтобы в последствии попасть в бундеслигу.