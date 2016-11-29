Перелет «Томи» в Москву будет оплачен «Локомотивом»

«Локомотив» заплатит из собственной казны за перелет «Томи» в Москву на поединок 16-го тура РФПЛ. Согласно календаря, игра должна была пройти в Томске, однако в итоге ее решили перенести на поле железнодорожников в связи с непростыми погодными условиями.

«По оплате перелета в Москву есть договоренность с «Локомотивом», он все оплатит, поэтому мы летим. Все равно, если бы играли в Томске или другом городе, им пришлось бы оплачивать свой перелет. Что касается трансфера на матч с «Уфой», мы пока работаем с организацией, которая нас кредитует, оплачивает проживание, передвижение», – сказал директор «Томи» Игорь Кудряшов.