Быстров: «Кажется, удалось избежать перелома ребра»

Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров дал понять, что ему удалось избежать серьезной травмы в матче 15-го тура чемпионата России с «Зенитом». Ранее сообщалось, что у футболиста сломано ребро.

«Досталось сильно, минут за 10 на поле успел поучаствовать во многих эпизодах. Сегодня отдыхал, завтра приду на базу, доктора посмотрят и скажут, что делать. После игры ощущения были болезненными, но на сей раз, кажется, обошлось без перелома. Сильный ушиб», – заявил Быстров.