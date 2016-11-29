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    Агент Лодыгина заявил, что футболист не думает о смене клуба

    Агент Хельмут Рихтер, представляющий интересы вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина, заявил, что у голкипера есть необходимое доверие от тренера. Также представитель футболиста подчеркнул стремление стража ворот остаться в питерском клубе.

    «С Лодыгиным все в порядке. У всех бывают небольшие спады, но мой клиент очень много работает на тренировках и не обращает внимания на сторонние разговоры. Самое главное – это доверие тренера, а оно у Юрия есть. Мы спокойно смотрим в будущее и не думаем о смене клуба», – сказал Рихтер.

    Отметим, что контракт Лодыгина рассчитан до лета 2019 года.

    Источник: Известия

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    29.11.2016 01:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 29 ноября 2016, 09:31

      Лодыгин нет,а что думает Зенит?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5926

      Павелий 29 ноября 2016, 09:22

      Правильно: ему надо думать не о смене клуба, а о смене професии!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 29 ноября 2016, 05:31

      Таких условий как в Зените нигде не предложат..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 29 ноября 2016, 02:45

      Нужно Кержакова юзать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      aguila_real 29 ноября 2016, 02:03

      А пора бы)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -9

      salvor01 29 ноября 2016, 01:38

      Зато все остальные подумывают о смене клуба Лодыгину

      5
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