Рабочие завершили реконструкцию стадиона «Фишт»

По информации официального сайта администрации Краснодарского края, рабочие завершили строительно-монтажные работы по реконструкции стадиона «Фишт». Ранее сообщалось, что объект должен был быть сдан в эксплуатацию 30 ноября.

В ближайшее время в регионе будут возведены предыгровые и тренировочные площадки в Адлере, Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике. Монтаж обязательных для проведения Кубка конфедераций временных сооружений планируется завершить к маю следующего года.

Напомним, сочинская арена примет поединки группового раунда и один полуфинальный матч КК-2017. Кроме того, на ней состоятся игры группового этапа, а также одна встреча 1/8 финала и четвертьфинальный поединок чемпионата мира 2018 года.