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    Сельдякова не допустили к матчу «Зенит» – «Уфа» по причине плохого судейства в предыдущей игре

    Стали известны причины, по которым была произведена замена арбитра на встречу 16-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уфой». Напомним, вместо Владимира Сельдякова матч обслужит бригада во главе с Михаилом Вилковым.

    Отстранение Сельдякова связано с его неудовлетворительным судейством в игре прошлого тура «Локомотив» – «Урал» (1:1): арбитр ошибочно не показал красную карточку защитнику железнодорожников Виталию Денисову, вследствие чего его работа была оценена как плохая.

    Поединок «Зенит» – «Уфа» состоится в среду, 30 ноября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.11.2016 16:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 30 ноября 2016, 15:17

      Хорошо что не карася

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 28 ноября 2016, 16:54

      Мешкова назначте, он отлично отсудил...

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