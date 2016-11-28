Сельдякова не допустили к матчу «Зенит» – «Уфа» по причине плохого судейства в предыдущей игре

Стали известны причины, по которым была произведена замена арбитра на встречу 16-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уфой». Напомним, вместо Владимира Сельдякова матч обслужит бригада во главе с Михаилом Вилковым.

Отстранение Сельдякова связано с его неудовлетворительным судейством в игре прошлого тура «Локомотив» – «Урал» (1:1): арбитр ошибочно не показал красную карточку защитнику железнодорожников Виталию Денисову, вследствие чего его работа была оценена как плохая.

Поединок «Зенит» – «Уфа» состоится в среду, 30 ноября.