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    Новосадов считает, что Луческу могли навязать Лодыгина в качестве основного вратаря

    Бывший вратарь ЦСКА Андрей Новосадов прокомментировал игру стража ворот «Зенита» Юрия Лодыгина на протяжении нынешнего сезона. Также он высказал мнение, что главный тренер петербуржцев Мирча Луческу вынужден ставить 26-летнего голкипера в состав не по своей воле.

    «Нестабильно играет Юрий Лодыгин, очень нестабильно. По последним играм, которые я видел, Михаил Кержаков выглядит надежнее. Он играет без всяких выдумок, просто и надежно.

    Почему Луческу продолжает ставить Юрия в состав? Не знаю, что там в клубе творится, может, тренера заставляют ставить Лодыгина в основной состав», – сказал Новосадов.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Лодыгин принял участие в девяти поединках, записав в свой пассив восемь пропущенных голов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.11.2016 16:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 28 ноября 2016, 20:21

      где то тень Малафеева промелькнула

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 28 ноября 2016, 17:01

      куда не зайди кругом одни свиньи

      -2
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      ...
      Рейтинг: +4053

      Kollljan > Garrincha58 28 ноября 2016, 21:33

      Да, от них одна вонь.

      0
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