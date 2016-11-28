Новосадов считает, что Луческу могли навязать Лодыгина в качестве основного вратаря

где то тень Малафеева промелькнула
Бывший вратарь ЦСКА Андрей Новосадов прокомментировал игру стража ворот «Зенита» Юрия Лодыгина на протяжении нынешнего сезона. Также он высказал мнение, что главный тренер петербуржцев Мирча Луческу вынужден ставить 26-летнего голкипера в состав не по своей воле.
«Нестабильно играет Юрий Лодыгин, очень нестабильно. По последним играм, которые я видел, Михаил Кержаков выглядит надежнее. Он играет без всяких выдумок, просто и надежно.
Почему Луческу продолжает ставить Юрия в состав? Не знаю, что там в клубе творится, может, тренера заставляют ставить Лодыгина в основной состав», – сказал Новосадов.
В текущем розыгрыше РФПЛ Лодыгин принял участие в девяти поединках, записав в свой пассив восемь пропущенных голов.