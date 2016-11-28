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    Гасанов: «После столкновения с Гацканом придется парочку зубов ставить и наложить швы на подбородок»

    Защитник «Анжи» Шамиль Гасанов вспомнил эпизод, который произошел во втором тайме матча 15-го тура российской Премьер-лиги с «Ростовом», в котором он в столкновении с капитаном соперника Александром Гацканом получил серьезную травму.

    «Сейчас вроде все нормально. Чувствую себя неплохо. Проблема в том, что зубы чуть посыпались. Парочку зубов придется ставить и наложить швы на подбородок. Есть сотрясение мозга или нет – точно узнаем чуть позже.

    Сыграть с «Амкаром»? Не знаю, я чувствую себя нормально и, конечно, хотел бы сыграть, помочь команде и реабилитироваться после трех поражений. Надеюсь, все будет хорошо, и я смогу выйти на поле.

    Честно говоря, ничего не успел понять, все так быстро произошло. Мяч перелетел через игрока «Ростова», я сыграл головой и сразу получил удар. Потом уже пересматривал видео эпизода, думаю, я бы никак не успел среагировать.

    Ничего страшного, это футбол. Гацкан извинился передо мной сразу. Он сам был напуган произошедшим. И все были напуганы», – считает Гасанов.

    Матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Анжи» закончился со счетом 2:0.

    Источник: ФК «Анжи»

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    28.11.2016 10:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 28 ноября 2016, 12:34

      Вот сколько ещё раз это должно произойти с игроками Ростова!?? Я в принципе симпатизирую Донской команде, но когда их болелы говорят о засуживании!??? Ребята, ну в самом деле, это уже хроника!!! Долго ещё Ростов будет костоломить!???

      0
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      ...
      Рейтинг: -256

      balaton78 > filosof sparty 28 ноября 2016, 17:23

      Эта первая красная карточка к которой нет претензий..Все остальные были левые..Да,и то Гацкан извинился и лично и публично.Нечего раздувать.

      1
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 28 ноября 2016, 10:53

      Бегает в Ростове еще один такой терминатор-Кудряшов))

      -3
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 28 ноября 2016, 10:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дикий и необузданный Гацкан!!! Шариат после игровой ему ввести надо! Может обуздается...

      -7
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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 28 ноября 2016, 10:43

      Мужик! не стал ныть.

      8
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 28 ноября 2016, 10:43

      Да неприятная трамва. Здоровья.

      6
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