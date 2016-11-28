Стеценко: «Хуанде Рамос предъявляет «Днепру» достаточно большие претензии»

Генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко рассказал о претензиях к клубу со стороны тренерского штаба Хуанде Рамоса, ранее возглавлявшего украинский клуб.

«Хуанде Рамос предъявляет нам достаточно большие претензии и в некоторых инстанциях уже выиграл дело против «Днепра». То же самое можно сказать и о его помощниках. По их вопросу в ближайшем будущем к нам будут применены санкции», – рассказал Стеценко телеканалу «2+2».

Напомним, что ранее с «Днепра» уже были сняты шесть очков. В ближайшее время команда из Днепропетровска может быть наказана еще на девять очков.