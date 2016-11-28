Рахимов: «Тереку» нужно реализовывать свои моменты, а не жаловаться на судейство»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов отметил после матча со «Спартаком» нехватку индивидуального мастерства у своих игроков, что привело к отрицательному результату.

«В футболе так случается. Все реализовать нельзя. А сегодня мы и вовсе ничего не реализовали. В таких матчах и большого количества моментов не бывает. Именно по организации игры и самоотдаче у «Терека» многое получилось. Но все-таки нам не хватает качества и индивидуального мастерства. Иногда именно эти факторы решают исход матчей. Того же самого не хватило, к примеру, в игре с «Томью» в прошлом туре. Но считаю, что саму игру мы показываем неплохую.

Судья много давал бороться. Были эпизоды, которые, по моему мнению, трактовались арбитром не совсем правильно, но такое бывает практически в каждой игре. Естественно, у меня были некоторые претензии. Но я бы не стал все сводить к аспекту судейства, все-таки «Тереку» нужно было реализовывать свои моменты, и тогда картина была бы другая», – заявил Рахимов.

Матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Терек» – «Спартак» закончился со счетом 0:1.