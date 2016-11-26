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    Лев: «Нам надо подумать над составом на Кубок конфедераций»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о составе, в котором команда приедет на Кубок конфедераций-2017.

    «Мы привезем сильную команду в любом случае. Но сейчас я не могу ответить, как все сложится – до турнира остается еще больше полугода. Нам надо подумать. Ведь у нас есть возможность предоставить некоторым молодым игрокам возможность проявить себя на таком высочайшем уровне, сразиться с выдающимися соперниками. Юные футболисты смогут лучше развиваться, будут расти. Но к турниру мы непременно подойдем с максимальной концентрацией и самоотдачей», – сказал Лев.

    Напомним, по итогам жеребьевки группового этапа Кубка конфедераций сборная Германии попала в одну группу с командами Чили, Австралии и победителем Кубка Африки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.11.2016 19:41
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