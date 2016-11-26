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    Семак пожелал победы сборной России и Черчесову на Кубке конфедераций

    Бывший полузащитник сборной России Сергей Семак, выбранный сегодня в качестве посла ЧМ-2018 от Казани, дал комментарий по поводу результатов жеребьевки Кубка конфедераций-2017, состоявшейся в столице Татарстана. Также он пожелал удачи российской национальной команде, обратившись при этом лично к главному тренеру Станиславу Черчесову.

    Сборная России на групповом этапе сыграет в одном квартете с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией.

    «Новая Зеландия? Я отвечу дипломатично – это такой же чемпион, как и другие наши соперники. Нас ждут интересные матчи. И, конечно, пожелаю победы России, Саламыч!», – сказал Семак.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2016 18:59
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