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    Рыжиков заявил, что на матч со «Спартаком» игроки «Рубина» наденут валенки

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился впечатлениями от матча 15-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0). По словам футболиста, казанскому клубу в данной встрече не мешали непростые погодные условия. Как в шутку отметил вратарь, на следующую игру против «Спартака», которая состоится 5 декабря, его партнеры наденут валенки.

    – Не было ли сегодня прохладно?

    – Игра была веселенькая, хоть и было немного моментов, но она держала в напряжении. А погодные условия были одинаковыми для всех. Думаю, мы показали максимум для ноября, это касается и нас, и ЦСКА.

    – Поле не помешало командам?

    – Поле было нормальным, прекрасный стадион, кстати, поздравляю ЦСКА с такой ареной. Ну, такой вот зимний футбол. Нормальное поле.

    – А ведь вам еще играть в Москве со «Спартаком» 5 декабря. Тогда вообще обещают «-15».

    – Ничего, утеплимся, валенки наденем. Издержки футбольной России. Главное, чтобы болельщики не замерзли.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.11.2016 18:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 28 ноября 2016, 12:02

      что то не заметно было

      0
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      Рейтинг: +295

      akku 26 ноября 2016, 22:36

      И ещё буржуйку каждому на спину для сугрева.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 26 ноября 2016, 19:03

      Предлагаю новую систему, начинаем чемп в сентябре, заканчиваем в начале апреля, без перерыва. Оставшиеся месяцы считаем не футбольными! )))

      0
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      Рейтинг: +94

      Виталич > ufos73 26 ноября 2016, 19:39

      )))

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > ufos73 26 ноября 2016, 19:58

      И чтоб вратари, пока игра у других ворот идет - лопатами поле от снега чистили...заодно и согреются )))

      5
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      Рейтинг: +17971

      арейская > turist82 27 ноября 2016, 02:43

      А что, прикольненько бы выглядело...

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      Рейтинг: +25029

      bset > ufos73 27 ноября 2016, 15:26

      Это к разговору на переход на осень-весна? А когда были весна-осень, в ноябре не играли?

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > bset 27 ноября 2016, 17:31

      Максимум до 20... В декабре уж точно не играли

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