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    Слуцкий: «ЦСКА не хватило атакующего потенциала против «Рубина», а Дзагоев и Траоре игру не усилили»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча 15-го тура РФПЛ, в котором его подопечные сыграли вничью с «Рубином». Напомним, встреча завершилась со счетом 0:0.

    «Понимали, что «Рубин» будет больше обороняться. Понимали, что поле будет тяжелым. Поэтому приняли решение действовать через фланги. Однако нам не хватило атакующего потенциала, чтобы создавать моменты на постоянной основе.

    Дзагоев и Траоре? Да, они не усилили нашу игру. Сложно входить в такой матч, когда плотность высокая и поле тяжелое. Алан и вовсе пропустил много из-за травмы. Тем не менее, конец года должен пройти для нас хорошо», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2016 16:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 26 ноября 2016, 21:39

      Создаётся впечатление, что ЦСКА не хватает квалифицированного тренера.Без денег Слуцкий исчерпал себя.

      0
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 26 ноября 2016, 19:06

      Зачем вообще Траоре выпускать? Ну всем же понятно , что он мертвый)лучше бы Гордюшенко выпустил))

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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > Serhio1010 26 ноября 2016, 19:06

      А Верлблума на острие)

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 ноября 2016, 17:29

      У Лени пять что-то не срослось.....а не пора ли Слуцкому на пенсию?!

      3
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 26 ноября 2016, 17:21

      Конец года должен пройти хорошо-чем Леня???? Тем что мы все просрали??

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      Рейтинг: +82

      Mi6 26 ноября 2016, 17:04

      Главная проблема - это наличие слуца. Чем быстрее Гинер это поймёт и отправит его на футбольную переферию, тем быстрее и бескровнее пройдёт омоложение состава, и быстрее придут результаты. А пока смотреть больно.

      3
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 26 ноября 2016, 16:48

      Какой потенциал?Команда бездарных футбольных импотентов!Ну всё плохо!Пасов нет,обводок нет,точных навесов нет,удары по воротам лучше не смотреть,позор!Головин это главное чудовище.Он сделал столько ляпов в игре,что их хватило бы на весь чемпионат.Его близко подпускать нельзя к полю,а этот "тренер"ставит и ставит.И остальные не лучше.Одного Верблума жалко,бьется парень на всех фронтах,но одному побеждать очень сложно.Вывод один.Пока Слуцкий в команде, ЦСКА будет в глубокой з.....це!

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 26 ноября 2016, 16:34

      Я их вообще не заметил.Как будет с Тотеном?

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